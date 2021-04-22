Шведський нападник виступатиме за "россонері" до літа 2022 року.

Форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович погодився продовжити захищати кольори "Мілану". Сторони домовилися пролонгувати співпрацю ще на один рік.

Це стало відомо з офіційного Twitter "Мілану".

Чинний контракт Златана з "россонері" спливає у червні. За новою угодою 39-річний бомбардир буде грати за міланців до літа 2022 року. Згідно з інформацією авторитетних італійських мас-медіа, форвард зароблятиме близько 7 млн євро на рік.

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Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані" і повернення в збірну

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.

У поточному сезоні на його рахунку 15 голів у 17 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 матчах Ліги Європи та 1 гол у двох матчах Кубка Італії.

У цьому сезоні Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

У березні форвард повернувся до збірної Швеції після п'ятирічної паузи - в матчах кваліфікації ЧС-2022 проти Грузії і Косово він відзначився гольовими пасами.

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Автор: Артем Будрін