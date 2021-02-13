Претенденти на бронзу починають боротьбу у другому колі.

У стартовому матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу "Зоря" прийматиме "Десну". Матч пройде на "Славутич Арені" в Запоріжжі.

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Зоря" - "Десна".

Початок зустрічі - о 14.00.

Після першого кола "Зоря" і "Десна" є сусідами по турнірній таблиці і претендують на третю сходинку. Клуб з Чернігова на даний момент йде третім, набравши 23 очки. У "Зорі" - 20 очок і четверте місце, але ще є матч в запасі.

У сезоні 2020-2021 "Зоря" і "Десна" зустрічалися вже два рази. Матч першого кола завершився перемогою чернігівців з рахунком 3:1, а в 1/8 фіналу Кубка України перемогли вже луганчани - 1:0.

Букмекери вважають "Зорю" фаворитом матчу. На перемогу луганського клубу дається коефіцієнт 2,20, на нічию - 3,50, на "Десну" - 3,20.

Нагадаємо, перед відновленням сезону "Зоря" підсилилася найкращим бомбардиром поточного чемпіонату Шахабом Захеді.

УПЛ, 14-й тур

Зоря - Десна

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Автор: Антон Дудар