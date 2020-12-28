Міжнародна федерація хокею (IIHF) розглядає варіанти перенесення чемпіонату світу-2021 з Білорусі в іншу країну.
Як повідомляє Watson, проведення турніру в Білорусі поки офіційно не скасовано, проте в IIHF вже розглядають альтернативні варіанти.
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Турнір може бути перенесений в Латвію, Чехію або Словаччину. Він точно не буде скасований, так як в IIHF заявили, що не можуть скасувати проведення ЧС два роки поспіль.
За словами президента IIHF Рене Фазеля, на даний момент "рішення ще немає", передає "Р-Спорт".
Білоруська сторона поки що "не отримувала офіційних повідомлень і продовжує підготовку до турніру", зазначили в прес-службі IIHF. Очікується, що рішення буде прийнято до кінця січня.
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