Дар'я Білодід проводить відпочинок в Домініканській Республіці.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід ділиться зі своїми підписниками знімками з відпустки в Домінікані.

Чемпіонка світу, яка нещодавно розлучилася з футболістом "Динамо", насолоджується відпочинком на пляжі, але не забуває і про тренування.

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Білодід також поділилася в Instagram своїми враженнями:

"Умиротворення душі. Місце, де не хочеться ні про що думати, хочеться просто милуватися бурхливим океаном, шикарним пляжем з білим піском і пальмами, які гойдаються від вітру. Місце, де кожне фото без фільтрів виходить як картинка, де люди добріші і життєрадісніші, тому що живуть з видом на рай і отримують задоволення від усього, що їх оточує.

Місце, де завжди тепло і сонячно, де є смачні види екзотичних фруктів, які такі різні, але кожен по своєму незвичайний і смачний. Місце, де тренування доставляють ще більшого задоволення ніж зазвичай, з такими то видами і кліматом. Місце, де добре і спокійно".

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Автор: УНІАН