Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід ділиться зі своїми підписниками знімками з відпустки в Домінікані.
Чемпіонка світу, яка нещодавно розлучилася з футболістом "Динамо", насолоджується відпочинком на пляжі, але не забуває і про тренування.
Читайте такожСекс-символ UFC поділилася відвертими фото в крихітному купальнику
Білодід також поділилася в Instagram своїми враженнями:
"Умиротворення душі. Місце, де не хочеться ні про що думати, хочеться просто милуватися бурхливим океаном, шикарним пляжем з білим піском і пальмами, які гойдаються від вітру. Місце, де кожне фото без фільтрів виходить як картинка, де люди добріші і життєрадісніші, тому що живуть з видом на рай і отримують задоволення від усього, що їх оточує.
Місце, де завжди тепло і сонячно, де є смачні види екзотичних фруктів, які такі різні, але кожен по своєму незвичайний і смачний. Місце, де тренування доставляють ще більшого задоволення ніж зазвичай, з такими то видами і кліматом. Місце, де добре і спокійно".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Перша поразка за півтора року: українська дзюдоїстка Білодід завоювала бронзу на престижному турнірі
- "Очікування і реальність": Світоліна показала, як проводить час на Тенеріфе (фото)
- Біатлоністка збірної України вперше стала мамою (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram