Відносини Дениса Попова і Дар'ї Білодід тривали недовго.

Український захисник "Динамо" Денис Попов і чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід розлучилися.

Кілька днів тому стало відомо, що футболіст і дзюдоїстка відписалися один від одного в Instagram.

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Тепер Попов в коментарі Відеожурналу Yellow на YouTube підтвердив, що пара розпалася.

"Чому ми відписалися один від одного в Instagram? А ви краще у неї запитайте", - сказав Попов.

Також він відповів на питання про те, чи є вони зараз парою. "Ні", - сказав Попов.

Про роман Попова і Білодід вперше стало відомо в кінці літа. Пізніше Попов розповідав, що спортсменам важко поєднувати графіки.

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Автор: УНІАН