Срібна призерка літніх юнацьких Олімпійських ігор 2014 року в бігу на дистанції на 400 метрів Джойс Коба потішила своїх підписників новим фото.
На цей момент уродженка Вінниці перебуває на курорті в Єгипті.
Джойс опублікувала у себе в Instagram ефектне фото, на якому вона позує у короткій спідниці та білій шалі.
У 2019 році Коба зупинила виступи в професійному спорті у зв'язку з численними травмами. Спортсменка нині успішно реалізує себе в модельному бізнесі. В соціальних мережах можна часто зустріти красиві фотосесії, де Джойс грайливо позує на камеру. До вашої уваги добірка таких світлин:
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