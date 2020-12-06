Перша ракетка України готується до нового сезону.

Українська тенісистка Еліна Світоліна повеселила підписників своєю публікацією в Instagram.

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Світоліна вирушила на Тенеріфе, проте не для того, щоб насолоджуватися відпочинком. Замість цього тенісистка тренується, готуючись до нового сезону.

В Instagram Світоліна опублікувала пост з двома фото. На першому вона в купальнику стоїть біля басейну, а на другому втомлена сидить на корті.

"Поїздка на Тенеріфе. Очікування і реальність", - підписала фото Світоліна.

Еліна Світоліна: результати в 2020 році

Світоліна завершила сезон у статусі п'ятої ракетки світу.

У 2020 році українка виграла два титули - на турнірах у Страсбурзі та Монтерреї.

На Australian Open Світоліна дійшла до третього кола, на "Ролан Гаррос" - до чвертьфіналу, а на US Open не виступала.

Завершила сезон Світоліна невдало, покинувши турнір у Чехії після першого матчу.

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Автор: Антон Дудар