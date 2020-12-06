Еліна Світоліна / фото REUTERS
Українська тенісистка Еліна Світоліна повеселила підписників своєю публікацією в Instagram.
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Світоліна вирушила на Тенеріфе, проте не для того, щоб насолоджуватися відпочинком. Замість цього тенісистка тренується, готуючись до нового сезону.
В Instagram Світоліна опублікувала пост з двома фото. На першому вона в купальнику стоїть біля басейну, а на другому втомлена сидить на корті.
"Поїздка на Тенеріфе. Очікування і реальність", - підписала фото Світоліна.
фото instagram.com/elisvitolina
Еліна Світоліна: результати в 2020 році
- Світоліна завершила сезон у статусі п'ятої ракетки світу.
- У 2020 році українка виграла два титули - на турнірах у Страсбурзі та Монтерреї.
- На Australian Open Світоліна дійшла до третього кола, на "Ролан Гаррос" - до чвертьфіналу, а на US Open не виступала.
- Завершила сезон Світоліна невдало, покинувши турнір у Чехії після першого матчу.
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