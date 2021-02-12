Повідомляється, що в даний час Фернандо в свідомості, добре почувається і чекає завтрашнього медичного огляду.

Чемпіон "Формули-1" в 2005 і 2006 роках Фернандо Алонсо потрапив в аварію під час велотренування.

Читайте такожЕкс-чемпіон світу Алонсо прощальну гонку у Формулі-1 проведе на спеціальному боліді (фото)Факт ДТП підтвердила команда Renault, за яку виступатиме гонщик. За даними La Gazzetta dello Sport, пілота збив автомобіль, є підозра на кілька переломів.

"Alpine (підрозділ Renault) може підтвердити, що Алонсо потрапив у ДТП під час їзди на велосипеді в Швейцарії. Фернандо в свідомості, добре себе почуває і чекає завтрашнього медичного огляду», - йдеться в повідомленні команди в Twitter.

La Gazzetta dello Sport повідомляє, що ДТП сталося недалеко від міста Лугано в Швейцарії. Через аварію пілот може пропустити початок сезону в Бахрейні, який стартує 26 березня, передає kommersant.

Фернандо Алонсо покинув "Формулу-1" в 2018 році і повернувся в 2021-му. У перерві виступав у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість, в IndyCar, і на "Дакарі". Йому 39 років. Контракт з ним підписаний на сезон 2021 року.

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Автор: УНІАН