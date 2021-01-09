Олександру Каракулько знадобилася всього 21 секунда.

Нападник херсонського "Дніпра" Олександр Каракулько став автором найшвидшого дубля в історії Української хокейної ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Він встановив рекорд у матчі проти "Білого Барса", який завершився перемогою дніпрян з рахунком 9:1.

Для того, щоб закинути дві шайби, Каракулько знадобилася всього 21 секунда.

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Автор: Антон Дудар