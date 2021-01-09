Автор дубля Олександр Каракулько / фото УХЛ
Нападник херсонського "Дніпра" Олександр Каракулько став автором найшвидшого дубля в історії Української хокейної ліги.
Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.
Він встановив рекорд у матчі проти "Білого Барса", який завершився перемогою дніпрян з рахунком 9:1.
Для того, щоб закинути дві шайби, Каракулько знадобилася всього 21 секунда.
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