Ігор Радівілов виграв четверте золото в кар'єрі на європейських чемпіонатах.

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював золото на чемпіонаті Європи, який завершився в швейцарському Базелі.

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики в Facebook.

Радівілов став чемпіоном в опорному стрибку. Результат українця - 14,716. Він випередив Андрія Медведєва з Ізраїлю (14,658) і британця Джарні Реджіні-Моргана (14,583).

Для нього це одинадцята медаль і четверте золото на чемпіонатах Європи. Другий рік поспіль він став найкращим в опорному стрибку.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Збірна України на ЧЄ-2021 виграла ще дві медалі. Ілля Ковтун завоював бронзу в індивідуальному багатоборстві, а Анастасія Бачинська стала третьою у вправі на колоді.

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Автор: Антон Дудар