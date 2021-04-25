Український гімнаст Ігор Радівілов завоював золото на чемпіонаті Європи, який завершився в швейцарському Базелі.
Про це повідомляє Українська федерація гімнастики в Facebook.
Радівілов став чемпіоном в опорному стрибку. Результат українця - 14,716. Він випередив Андрія Медведєва з Ізраїлю (14,658) і британця Джарні Реджіні-Моргана (14,583).
Для нього це одинадцята медаль і четверте золото на чемпіонатах Європи. Другий рік поспіль він став найкращим в опорному стрибку.
Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021pic.twitter.com/NykhRCF2IO— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021
Збірна України на ЧЄ-2021 виграла ще дві медалі. Ілля Ковтун завоював бронзу в індивідуальному багатоборстві, а Анастасія Бачинська стала третьою у вправі на колоді.
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