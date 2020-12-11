Габріела Коукалова роздяглася в благодійних цілях.

Найкраща біатлоністка світу за підсумками сезону-2015/16 чешка Габріела Коукалова знялася у відвертій фотосесії для журналу Playboy.

31-річна екс-спортсменка взяла участь в еротичній фотосесії з благодійною метою. Виручені кошти будуть спрямовані в заснований Коукаловою фонд підтримки людей з розладом харчової поведінки. Про це пише idnes.cz

"Краса ховається і під одягом. Дуже важливо прийняти фізичну красу, полюбити себе", - резюмувала Коукалова.

Кар'єра Габріели Коукалової в біатлоні

Коукалова - дворазова срібна призерка, а також бронзова призерка в естафеті Олімпійських ігор 2014 року, дворазова чемпіонка світу 2015 року в змішаній естафеті та 2017 року в спринті. Володарка Кубка світу сезону-2015/2016.

У травні 2019-го Габріела оголосила про завершення кар'єри.

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Автор: Олег Давигора