Найкраща біатлоністка світу за підсумками сезону-2015/16 чешка Габріела Коукалова знялася у відвертій фотосесії для журналу Playboy.
31-річна екс-спортсменка взяла участь в еротичній фотосесії з благодійною метою. Виручені кошти будуть спрямовані в заснований Коукаловою фонд підтримки людей з розладом харчової поведінки. Про це пише idnes.cz
"Краса ховається і під одягом. Дуже важливо прийняти фізичну красу, полюбити себе", - резюмувала Коукалова.
Кар'єра Габріели Коукалової в біатлоні
Коукалова - дворазова срібна призерка, а також бронзова призерка в естафеті Олімпійських ігор 2014 року, дворазова чемпіонка світу 2015 року в змішаній естафеті та 2017 року в спринті. Володарка Кубка світу сезону-2015/2016.
У травні 2019-го Габріела оголосила про завершення кар'єри.
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