11 грудня пройшла жіноча спринтерська гонка в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені. Вона стартувала о 12.30.
Білоруска Дінара Алімбекова на спринті закрила всі мішені, показала непогану швидкість на лижні і в підсумку піднялася на першу сходинку п'єдесталу пошани, повідомляє sport.ua.
Таким чином білоруска Дінара Алімбекова здобула першу перемогу в кар'єрі.
Що стосується українок, то всім, крім Віти Семеренко, вдалося кваліфікуватися в гонку переслідування. Причому Катерина Бех зробила це вперше в кар'єрі.
Кращою у складі нашої збірної стала Юлія Джима, яка з одним промахом у пасиві посіла 22 місце. Дарина Блашко стріляла ідеально точно, але довго, тому у неї 24-й підсумковий результат.
Валя Семеренко, як і сестра, не закрила дві мішені, тому не зуміла забігти в очкову зону. Вона вийде на старт гонки переслідування з 45-м номером.
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Кубок світу з біатлону. 3-й етап. Спринт. Жінки
1. Дінара Алімбекова (Білорусь) – 20.12, 3 (0 + 0);
2. Тіріль Екхофф (Норвегія) – 8,5 (1 + 0);
3. Франциска Пройс – (Німеччина) - 9,9 (0+1)...
...
22. Юлія Джима (Україна) – 57,8 (0+1)...
24. Дар'я Блашко (Україна) – 1.05,4 (0+0)...
45. Валентина Семеренко (Україна) – 1.37,7 (0+2)...
59. Катерина Бех (Україна) – 2.04,1 (1+1)...
69. Віта Семеренко – (Україна) - 2.21, 9 (0+2)
Збірна України: склад на третій етап
Чоловічу збірну на третьому етапі представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
У жінок у Хохфільцені виступлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Катерина Бех.
Кращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.
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