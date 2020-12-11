Кращою з українок стала Юлія Джима, яка посіла 22-е місце.

11 грудня пройшла жіноча спринтерська гонка в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені. Вона стартувала о 12.30.

Білоруска Дінара Алімбекова на спринті закрила всі мішені, показала непогану швидкість на лижні і в підсумку піднялася на першу сходинку п'єдесталу пошани, повідомляє sport.ua.

Таким чином білоруска Дінара Алімбекова здобула першу перемогу в кар'єрі.

Що стосується українок, то всім, крім Віти Семеренко, вдалося кваліфікуватися в гонку переслідування. Причому Катерина Бех зробила це вперше в кар'єрі.

Кращою у складі нашої збірної стала Юлія Джима, яка з одним промахом у пасиві посіла 22 місце. Дарина Блашко стріляла ідеально точно, але довго, тому у неї 24-й підсумковий результат.

Валя Семеренко, як і сестра, не закрила дві мішені, тому не зуміла забігти в очкову зону. Вона вийде на старт гонки переслідування з 45-м номером.

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Кубок світу з біатлону. 3-й етап. Спринт. Жінки

1. Дінара Алімбекова (Білорусь) – 20.12, 3 (0 + 0);

2. Тіріль Екхофф (Норвегія) – 8,5 (1 + 0);

3. Франциска Пройс – (Німеччина) - 9,9 (0+1)...

...

22. Юлія Джима (Україна) – 57,8 (0+1)...

24. Дар'я Блашко (Україна) – 1.05,4 (0+0)...

45. Валентина Семеренко (Україна) – 1.37,7 (0+2)...

59. Катерина Бех (Україна) – 2.04,1 (1+1)...

69. Віта Семеренко – (Україна) - 2.21, 9 (0+2)

Збірна України: склад на третій етап

Чоловічу збірну на третьому етапі представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

У жінок у Хохфільцені виступлять Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Катерина Бех.

Кращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.

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Автор: Олег Давигора