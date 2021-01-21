В італійському Антхольці-Антерсельві стартував сьомий етап Кубка світу.

В італійському Антхольці стартував сьомий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021. 21 січня відбулася індивідуальна гонка у жінок.

Перемогу в ній здобула австрійка Ліза Хаузер. Наша співвітчизниця Юлія Джима прийшла до фінішу другою. Бронзу завоювала французька біатлоністка Анаїс Шевальє-Буше.

30-річна Джима – єдина біатлоністка в цій гонці, яка обійшлася без промахів. Гаузер і Шевальє-Буше заробили по хвилині штрафу, але були швидшими на лижах.

Відзначимо, що срібна медаль Джими – перша нагорода збірної України в цьому сезоні на Кубку світу. Більше того, Джима завдяки успішному виступу кваліфікувалася в гонку з масовим стартом, яка відбудеться у суботу, 23 січня.

В гонці брали участь також інші українки. Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна з одним промахом посіла 16-е місце, Валя Семеренко не закрила дві мішені і показала 28-й результат, а Дар'я Блашко через слабку швидкість не потрапила навіть у топ-50. Ще одна українка Віта Семеренко була заявлена ​​на гонку, але так і не стартувала.

Кубок світу в Антхольці: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлія Джима (Україна) - (0+0+0+0) +43,7

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - (0+0+0+1) +1:04,0

16. Олена Підгрушна (Україна) - (0+0+0+1) +2:49,6

28. Валя Семеренко (Україна) - (1+0+0+1) +3:20,8

57. Дар'я Блашко (Україна) - (1+1+0+1) +5:56,8

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Кубок світу з біатлону 2020-2021: головне

Сьомий етап КС з біатлону 2020-2021 проходить в Антхольці з 21 по 24 січня: де і коли дивитись гонки.

Юлія Джима після індивідуальної гонки піднялася на 24-е місце у загальному заліку.

Після шести етапів в загальному заліку у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (618 очок). У трійці найкращих - ще два представники Норвегії: Стурла Легрейд (564) і Тар'єй Бе (511).

У жінок після стартової гонки сьомого етапу в загальному заліку перше місце займає норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (589 очок). На другому місці - ще одна біатлоністка з Норвегії Тіріл Екхофф (583), на третьому - шведка Ханна Еберг (562).

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Автор: Будрін Артем