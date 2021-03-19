Серед української команди найвище місце посіла капітан Олена Підгрушна.

У рамках десятого етапу Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбувся жіночий спринт.

Золото взяла лідер сезону норвежка Тіріл Екхофф, а сріблом задовольнилася Доротея Вірер, яка захищала кольори збірної Італії. Замкнула тріо призерів ще одна норвежка - Інгрід-Ландмарк Тандреволд, яка залишилася з бронзою.

До слова саме тріумфаторка Екхофф оновила свою рекордну серію перемог в спринтах до семи перегонів поспіль.

Від нашої команди побігли в гонитві Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Найвище забралася капітан Підгрушна - 35-а сходинка.

Юлія Джима, Валя Семеренко та Дар'я Блашко здобули право представляти Україну в гонитві переслідування. А ось Меркушина прийшла до фінішу лише 78-ю. Для неї цей біатлонний сезон достроково скінчився.

Кубок світу в Естерсунді. Результати жіночого спринту

1. Тіріл Екхофф (0+1) 18:44,6

2. Доротея Вірер (0+0) +2,5

3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +6,7

35. Олена Підгрушна (1+0) +1:09,3

41. Юлія Джима (1+1) +1:19,2

44. Валя Семеренко (0+1) +1:22,6

54. Дар'я Блашко (1+1) +1:36,6

78. Анастасія Меркушина (2+1) +2:21,6

Кубок світу з біатлону: десятий етап

Десятий етап КС з біатлону проходить з 19 по 21 березня: де і коли дивитися гонки.

У чоловіків в загальному заліку лідирує норвежець Йоганнес Бе (1011 очок). Його найближчі переслідувачі: ще один представник Норвегії Стурла Легрейд (986) і француз Фійон-Має (872).

У жінок на першому місці в загальному заліку йде норвежка Тіріл Екхофф (1043 очки), яка випереджає свою співвітчизницю Марте Олсбю Ройселанд (903) і шведку Ханну Еберг (824).

Найкращими серед українців у загальному заліку є Дмитро Підручний (26-е місце) та Юлія Джима (17-е місце).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем