Перемогу в жіночій естафеті здобула збірна Норвегії.

12 грудня пройшла жіноча естафета в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені.

Перемогу у змаганны здобула збірна Норвегії, а у трійку призерів також потрапили Франція і Швеція.

Першою від збірної України стартувала Дар'я Блашко, яка закінчила свій етап на 9-й сходинці. На другому етапі виступала Юлія Джима, яка передала естафету на 5-й позиції, чисто відпрацювавши на вогневих рубежах. Валентина Семеренко пробігла третій етап гонки. Українка використала 5 додаткових патронів і фінішувала 7-ю. На четвертому етапі бігла Олена Підгрушна: вона використала 2 додаткових патрони і закінчила гонку для збірної на підсумковому сьомому місці.

Кубок світу. 3-й етап. Хохфільцен. Жіноча естафета

1. Норвегія – 1.08.04, 3 (1+6)

2. Франція – 24,5 (0+16)

3. Швеція – 32,5 (1+9)

...

7. Україна – 1.13,3 (0+10)...

Кубок світу з біатлону: третій етап

З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені проходять гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021. Де дивитися гонки.

Чоловічу збірну на третьому етапі представляють Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

У жінок в Хохфільцені виступають Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Катерина Бех.

Переможцем жіночої спринтерської гонки в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стала білоруска Дінара Алімбекова.

Тільки один українець фінішував у топ-30 спринту на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.

Кращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.

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Автор: Олег Давигора