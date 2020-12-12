12 грудня пройшла жіноча естафета в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені.
Перемогу у змаганны здобула збірна Норвегії, а у трійку призерів також потрапили Франція і Швеція.
Першою від збірної України стартувала Дар'я Блашко, яка закінчила свій етап на 9-й сходинці. На другому етапі виступала Юлія Джима, яка передала естафету на 5-й позиції, чисто відпрацювавши на вогневих рубежах. Валентина Семеренко пробігла третій етап гонки. Українка використала 5 додаткових патронів і фінішувала 7-ю. На четвертому етапі бігла Олена Підгрушна: вона використала 2 додаткових патрони і закінчила гонку для збірної на підсумковому сьомому місці.
Кубок світу. 3-й етап. Хохфільцен. Жіноча естафета
1. Норвегія – 1.08.04, 3 (1+6)
2. Франція – 24,5 (0+16)
3. Швеція – 32,5 (1+9)
...
7. Україна – 1.13,3 (0+10)...
Кубок світу з біатлону: третій етап
- З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені проходять гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021. Де дивитися гонки.
- Чоловічу збірну на третьому етапі представляють Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
- У жінок в Хохфільцені виступають Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Катерина Бех.
- Переможцем жіночої спринтерської гонки в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стала білоруска Дінара Алімбекова.
- Тільки один українець фінішував у топ-30 спринту на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.
- Кращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.
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