Восьмий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове Місце стартував з жіночої естафети.
Збірна України фінішувала на четвертій позиції, проте потім була дискваліфікована, але слідом рішення переглянули.
Україну в гонці представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.
Читайте такожВиконав обіцянку: тренер збірної України з біатлону заспівав у прямому ефірі (відео)Блашко завершила перший етап на третьому місці, а Джима зберегла цю позицію. Меркушина пішла на штрафне коло і стала дев'ятою, але Підгрушній вдалося значно поліпшити цей результат - до бронзової нагороди не вистачило всього секунди.
Однак після перегонів на збірну України чекала дискваліфікація через те, що під час передачі естафети Джима з першої спроби не зуміла торкнутися Меркушиної, а з другої спроби зробила це вже за межами спеціально відведеного для цього коридору.
Слідом Україна подала протест, мотивуючи це тим, що Джима торкнулася приклада Меркушіної в межах коридору, і протест був задоволений.
Second exchange women relay— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
1. 🇳🇴 @TirilEckhoff ➡ Lien
2. 🇫🇷 Braisaz-Bouchet ➡ C. Chevalier
3. 🇺🇦 Dzhima ➡ Merkushynahttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21pic.twitter.com/OrwCyeyl71
Перемогу в гонці здобула збірна Швеції.
Кубок світу в Нове місце. Результати жіночої естафети
1. Швеція (0+6) 1:03:26,6
2. Білорусь (0+9) +1,2
3. Франція (1+8) +27,8
4. Норвегія (1+10) + 40,0
5. США (0+7) + 40,1
6. Італія (0+10) + 40,1...
DSQ Україна (1+10)
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