Українська збірна фінішувала четвертою, але втратила цей результат.

Восьмий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове Місце стартував з жіночої естафети.

Збірна України фінішувала на четвертій позиції, проте потім була дискваліфікована, але слідом рішення переглянули.

Україну в гонці представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.

Читайте такожВиконав обіцянку: тренер збірної України з біатлону заспівав у прямому ефірі (відео)Блашко завершила перший етап на третьому місці, а Джима зберегла цю позицію. Меркушина пішла на штрафне коло і стала дев'ятою, але Підгрушній вдалося значно поліпшити цей результат - до бронзової нагороди не вистачило всього секунди.

Однак після перегонів на збірну України чекала дискваліфікація через те, що під час передачі естафети Джима з першої спроби не зуміла торкнутися Меркушиної, а з другої спроби зробила це вже за межами спеціально відведеного для цього коридору.

Слідом Україна подала протест, мотивуючи це тим, що Джима торкнулася приклада Меркушіної в межах коридору, і протест був задоволений.

Перемогу в гонці здобула збірна Швеції.

Кубок світу в Нове місце. Результати жіночої естафети

1. Швеція (0+6) 1:03:26,6

2. Білорусь (0+9) +1,2

3. Франція (1+8) +27,8

4. Норвегія (1+10) + 40,0

5. США (0+7) + 40,1

6. Італія (0+10) + 40,1...

DSQ Україна (1+10)

Кубок світу з біатлону: восьмий етап

Восьмий етап КМ з біатлону проходить з 4 по 7 березня: де і коли дивитися гонки.

Разом з перемогою в жіночій естафеті Швеція виграла і "Малий Кришталевий глобус" в заліку жіночих естафет.

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Автор: Антон Дудар