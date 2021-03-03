З 4 по 7 березня в чеському Нове Место відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону.
На цьому етапі пройде шість гонок.
Розклад восьмого етапу
4 березня
17.00. Естафета, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
5 березня
16.15. Естафета, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
6 березня
11.55. Спринт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU
16.35. Спринт, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU
7 березня
13.30. Гонка переслідування, жінки
Пряма трансляція: "Суспільне спорт", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU
16.55. Гонка переслідування, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU
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Кубок світу з біатлону 2020-2021: загальний залік
- Після семи етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (871 очко). У трійці найкращих - ще два представники Норвегії: Стурла Легрейд (839) і Йоханнес Дале (720).
- У жінок загальний залік очолює норвежка Тіріл Екхофф (803 очки). Далі йдуть шведка Ханна Еберг (765) і Марта Олсбе Ройселанд з Норвегії (759).
- Найкращими серед українців у загальному заліку є Артем Прима (26-е місце) та Юлія Джима (23 місце).
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