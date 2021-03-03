Кубок світу з біатлону: де і коли дивитися гонки восьмого етапу

В рамках етапу в Чехії заплановано шість гонок.

З 4 по 7 березня в чеському Нове Место відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону. На цьому етапі пройде шість гонок. Розклад восьмого етапу 4 березня 17.00. Естафета, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU 5 березня 16.15. Естафета, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU 6 березня 11.55. Спринт, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU 16.35. Спринт, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU 7 березня 13.30. Гонка переслідування, жінки Пряма трансляція: "Суспільне спорт", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU 16.55. Гонка переслідування, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU Читайте такожПерша медаль сезону: українська біатлоністка завоювала срібло на Кубку світу Кубок світу з біатлону 2020-2021: загальний залік Після семи етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (871 очко). У трійці найкращих - ще два представники Норвегії: Стурла Легрейд (839) і Йоханнес Дале (720).

У жінок загальний залік очолює норвежка Тіріл Екхофф (803 очки). Далі йдуть шведка Ханна Еберг (765) і Марта Олсбе Ройселанд з Норвегії (759).

Найкращими серед українців у загальному заліку є Артем Прима (26-е місце) та Юлія Джима (23 місце). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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