Кубок світу з біатлону відновиться 4 березня / фото REUTERS

З 4 по 7 березня в чеському Нове Место відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону.

На цьому етапі пройде шість гонок.

Розклад восьмого етапу

4 березня

17.00. Естафета, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

5 березня

16.15. Естафета, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

6 березня

11.55. Спринт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU

16.35. Спринт, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU

7 березня

13.30. Гонка переслідування, жінки

Пряма трансляція: "Суспільне спорт", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU

16.55. Гонка переслідування, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", офіційний сайт IBU

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Кубок світу з біатлону 2020-2021: загальний залік

  • Після семи етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (871 очко). У трійці найкращих - ще два представники Норвегії: Стурла Легрейд (839) і Йоханнес Дале (720).
  • У жінок загальний залік очолює норвежка Тіріл Екхофф (803 очки). Далі йдуть шведка Ханна Еберг (765) і Марта Олсбе Ройселанд з Норвегії (759).
  • Найкращими серед українців у загальному заліку є Артем Прима (26-е місце) та Юлія Джима (23 місце).

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Автор: Антон Дудар