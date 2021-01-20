Зія Холман довела своїм прикладом, що ніколи не можна здаватися.

Американська легкоатлетка Зія Холман на змаганнях в штаті Огайо принесла своїй команді перемогу в естафеті.

Спортсменка прийняла естафету останньою. Вона відставала на чотири секунди від найближчої суперниці, але зробила дивовижний забіг і змогла принести своїй команді перемогу.

Відео зібрало близько 500 тисяч переглядів в Facebook і понад 1,5 млн переглядів у Twitter.

MUST WATCH FROM OVER THE WEEKEND:



Down by four seconds heading into the 4x400 relay anchor leg, @UMichTrack's Ziyah Holman blasts a 51.79 split to bring the Wolverines all the way back for the win.#GoBlue 〽️🔵 pic.twitter.com/hMYo5C76bH — Michigan Athletics 〽️ (@UMichAthletics) January 18, 2021

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Автор: Будрін Артем