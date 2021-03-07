Ярослава Магучіх - чемпіонка Європи, а Ірина Геращенко - віце-чемпіонка.

Українські легкоатлетки завоювали дві медалі в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи в приміщенні, який завершився в Польщі.

Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх. Їй підкорилася висота 2,00 метра.

19-річна Магучіх вперше в кар'єрі завоювала золоту медаль чемпіонату Європи.

Читайте такожЗ найкращим результатом сезону: українська легкоатлетка стала чемпіонкою Європи (фото, відео)Срібна медаль - у Ірини Геращенко, яка стрибнула на 1.98 метра.

Для неї це перша медаль на дорослих чемпіонатах Європи.

Ще одна представниця України Юлія Левченко у фіналі показала результат 1,94 метра і стала четвертою. До бронзи їй не вистачило 2 сантиметри, ця медаль дісталася Еллі Юннілі з Фінляндії (1.96).

Таким чином, Україна завершила ЧЄ-2021 з трьома медалями. Раніше Марина Бех-Романчук виграла золото в секторі для стрибків у довжину.

Ярослава Магучіх: попередні досягнення

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Автор: Антон Дудар