Українські легкоатлетки завоювали дві медалі в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи в приміщенні, який завершився в Польщі.
Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх. Їй підкорилася висота 2,00 метра.
19-річна Магучіх вперше в кар'єрі завоювала золоту медаль чемпіонату Європи.
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Для неї це перша медаль на дорослих чемпіонатах Європи.
Ще одна представниця України Юлія Левченко у фіналі показала результат 1,94 метра і стала четвертою. До бронзи їй не вистачило 2 сантиметри, ця медаль дісталася Еллі Юннілі з Фінляндії (1.96).
Таким чином, Україна завершила ЧЄ-2021 з трьома медалями. Раніше Марина Бех-Романчук виграла золото в секторі для стрибків у довжину.
Ярослава Магучіх: попередні досягнення
- 19-річна Магучіх в 2019 році виграла срібну медаль на чемпіонаті світу на відкритому повітрі.
- Магучіх ставала переможницею юніорських чемпіонатів світу та Європи, а в 2019 році визнавалася найкращою молодою легкоатлеткою світу.
- За підсумками 2020 року Магучіх увійшла до трійки найкращих легкоатлеток світу в стрибках у висоту.
- Її найкращим результатом на відкритому повітрі є висота 2,04.
- В лютому Магучіх встановила рекорд України в приміщеннях, стрибнувши 2,06.
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