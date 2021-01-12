Марта Костюк не реалізувала сетбол і програла в двох сетах.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка займає 99-е місце в рейтингу WTA, припинила свій виступ на турнірі в Абу-Дабі.

На шляху до фіналу Костюк поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (№46 у рейтингу WTA).

Українка достойно провела перший сет, поступившись лише на тай-брейку. Проте в другому сеті вона не змогла додати обертів і програла - 6:7, 4:6.

На корті суперниці провели 1 годину 45 хвилин.

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У фіналі Кудерметова зіграє з білоруською тенісисткою Аріною Соболенко (№10 WTA).

Нагадаємо, що Костюк могла помститися за свою співвітчизницю Еліну Світоліну, яка теж програла Кудерметовій.

Участь у півфіналі дозволить Костюк обновити свій попередній рекорд і піднятися на 78-е місце в рейтингу WTA.

Турнір в Абу-Дабі: головне

Турнір WTA 500 в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.

Катерина Бондаренко покинула турнір, у другому колі програвши представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).

Еліна Світоліна була посіяна на цьому турнірі під другим номером. Перша ракетка України поступилася росіянці і припинила свій шлях на стадії чвертьфіналу.

Раніше у чвертьфіналі Марта Костюк обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо (№66 у рейтингу WTA) і вперше в житті пробилася до півфіналу турніру WTA.

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Автор: Budrin Artem