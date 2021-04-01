Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Білорусі.

Запорізький "Мотор" зіграв перший матч 1/8 Ліги чемпіонів вдома проти білоруського клубу "Мєшков Брест".

"Мотор" в напруженій зустрічі святкував перемогу з рахунком 32:30.

Обидві команди розпочали двобій невдало. Безліч кіксів, невимушених помилок та браку, але на цьому етапі саме господарі пішли у відрив. На додачу "Мотор" у першому таймі не допустив біля своїх воріт жодного семиметрового удару. Після першої половини гри запорізька команда вела 15:12 і готувалася закріпити успіх. Проте білоруси додали обертів у другому таймі, притисли суперника і заробили право пробити пенальті цілих 6 разів. В драматичній перестрілці "Мотор" таки здобув звитягу.

Ліга чемпіонів ЄГФ. 1/8 фіналу. Перший матч.

"Мотор" - "Мєшков Брест" - 32:30

"Мотор": Комок, Мороз, Кубатко (4), Бабічев, Малашінскас (7), Пуховський (4), Денисов (5), Моліна, Кравченко, Донцов (2), Горига (3), Гурковський (2), Бурзак, Касай, Міноцький (2), Бохан (3).

"Мєшков Брест": Пешич, Мацкевич, Баранов (9), Вайлупов, Юрінок (4), Разгор, Враньєш (2), Сельвесюк, Шумак, Пачковський (4), Панич (4), Скубе (4), Малус (1), Обрановіч, Санталов (1), Шкуринський (1).

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"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

У 14 іграх групового раунду запорізький клуб здобув сім перемог при семи поразках.

У групі В "Мотор" з 14 очками посів підсумкове п'яте місце з восьми команд.

Ще жодного разу в історії ані "Мотор", ані "Мєшков Брест" не виходили у чвертьфінал Ліги чемпіонів ЄГФ.

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Автор: Будрін Артем