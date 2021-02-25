Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) винесла вердикт російському лижнику Олександру Большунову за його скандальну витівку у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу у фінському Лахті. На фініші перегонів Большунов почав лупцювати суперника палицею, а потім протаранив його на своєму лижному транспорті.
Читайте такожЕкс-голова світового біатлону, якого Росія підкупала повіями, може опинитися за гратами на 10 років
Тепер на Олександра наклали грошовий штраф - 2 тисячі франків (1,8 тисячі євро). Окрім цього, "бешкетник" мусить пройти випробувальний термін у п’ять перегонів. У разі рецидиву неспортивної поведінки росіянина автоматично дискваліфікують на більш тривалий термін.
Нагадаємо, що в Росії багато колишніх спортсменів не засудили витівку свого співвітчизника, а навпаки: підтримали.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Легендарний російський спортсмен-політик хоче, щоб Крим повернувся до України
- Російських легкоатлетів не пустили на чемпіонат Європи навіть у нейтральному статусі
- "Міцні булки": естонський гірськолижник загубив лижі й фінішував на сідницях (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram