Відбудеться дуже легким покаранням.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) винесла вердикт російському лижнику Олександру Большунову за його скандальну витівку у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу у фінському Лахті. На фініші перегонів Большунов почав лупцювати суперника палицею, а потім протаранив його на своєму лижному транспорті.

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Тепер на Олександра наклали грошовий штраф - 2 тисячі франків (1,8 тисячі євро). Окрім цього, "бешкетник" мусить пройти випробувальний термін у п’ять перегонів. У разі рецидиву неспортивної поведінки росіянина автоматично дискваліфікують на більш тривалий термін.

Нагадаємо, що в Росії багато колишніх спортсменів не засудили витівку свого співвітчизника, а навпаки: підтримали.

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Автор: Будрін Артем