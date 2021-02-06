До старту зимових Олімпійських ігор залишається один рік.

Організатори зимової Олімпіади-2022 у Пекіні показали, як виглядатиме олімпійський факел.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських ігор.

Факел отримав ім'я "Літаючий". Він виконаний в червоно-срібних кольорах, виготовлений з вуглецевого волокна і нагадує дві стрічки, що піднімаються по спіралі знизу вгору. Сріблястий і червоний кольори за задумом організаторів символізують зустріч льоду і полум'я.

На факелі є емблема Beijing 2022 ("Пекін 2022") і олімпійські кільця.

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.

Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

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Автор: Антон Дудар