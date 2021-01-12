Американська гольфістка Пейдж Спіранак порівняла ПЛР-тестування на коронавірус з оральним сексом між чоловіком і жінкою.
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Про це спортсменка сказала в подкасті "Playing Around", передає New York Post.
В ході подкасту ведучий сказав, що найбільш неприємний тест на COVID-19 для нього - той, при якому при заборі слини в роті крутять ватною паличкою протягом 20 секунд.
"Що ж, тепер ви розумієте, що весь час відчувають жінки", - відповіла йому Спіранак.
Ведучий попросив гольфістку пояснити цю фразу, і вона сказала:
"Я думаю, це говорить саме за себе. Хлопці - такі слабаки. Коли у них щось у роті, вони такі: "О ні, це так некомфортно". А коли у дівчат в такій ситуації голова ще й опущена вниз, хлопці такі: "Це приголомшливо".
Відзначимо, що Спіранак грала в гольф на студентському рівні, а на професійному виступала в 2015-2016 роках. Потім вона зосередилася на кар'єрі моделі. На її Instagram підписано близько 3 мільйонів осіб.
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