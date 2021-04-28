Роман Гейзель вчинив самогубство у віці 40 років.

У Росії покінчив життя суїцидом чотириразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем Роман Гейзель.

Про це повідомляє Sovsport.ru.

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За інформацією видання, спортсмен пустив собі кулю у скроню у своєму рідному місті Кемерово, звідки він родом. За збірну Росії Гейзель грав у амплуа воротаря та чотири рази допомагав своїй команді стати чемпіоном світу.

Левову частину своєї кар'єри голкіпер провів у кемеровському клубі "Кузбас", за який виступав з 1998 до 2012 року. Також Гейзель захищав кольори "Сибсільмаш" з Новосибірська.

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Автор: Артем Будрін