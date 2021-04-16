У ніч на 16 квітня перестало битися серце відомого українського дзюдоїста і самбіста Сергія Новікова.
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
Олімпійський чемпіон 1976 року в Монреалі страждав від різних недугів й за офіційною версією помер від інсульту. Йому був 71 рік.
Новіков боровся у надважкій вазі, був вихованцем знаменитого тренера Ярослава Волощука, завойовував срібла та бронзи чемпіонатів світу, тричі був Чемпіоном Європи серед команд у складі збірної СРСР.
Після завершення кар'єри Новіков розвивав новий напрямок в бойових мистецтвах - універсальний бій.
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