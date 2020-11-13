Сергій Стаховський не зміг продовжити виступ на турнірі / фото daviscup.com
Перша ракетка України Сергій Стаховський заразився коронавірусом. Про це стало відомо в ході турніру ATP Challenger Tour в Словаччині.
Про це повідомляє Sport.ua.
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За словами самого тенісиста, у нього позитивний результат тесту на COVID-19. Він вже здав повторний тест, результати якого будуть відомі ввечері 13 листопада.
З цієї причини Стаховський знявся з турніру на стадії 1/4 фіналу.
Відзначимо, що на даний момент українець займає 195-е місце в рейтингу ATP.
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