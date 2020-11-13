Сергій Стаховський був змушений знятися з турніру в Братиславі.

Перша ракетка України Сергій Стаховський заразився коронавірусом. Про це стало відомо в ході турніру ATP Challenger Tour в Словаччині.

Про це повідомляє Sport.ua.

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За словами самого тенісиста, у нього позитивний результат тесту на COVID-19. Він вже здав повторний тест, результати якого будуть відомі ввечері 13 листопада.

З цієї причини Стаховський знявся з турніру на стадії 1/4 фіналу.

Відзначимо, що на даний момент українець займає 195-е місце в рейтингу ATP.

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Автор: Антон Дудар