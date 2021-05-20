6-а ракетка світу та зірка українського спорту Еліна Світоліна привітала з днем вишиванки українську націю.
У своєму Instagram Еліна зробила допис з відповідним фото.
"З Днем вишиванки! Українські традиції - одні з найкрасивіших у світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому світу. Бажаю зміцнення української ідентичності заради процвітання нашої країни", - надрукувала текст біля фото Світоліна.
Нагадаємо, що нещодавно 26-річна спортсменка оголосила, що влітку вийде заміж.
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