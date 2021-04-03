Українка прийняла пропозицію руки та серця від француза.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна та її французький бойфренд Гаель Монфіс (АТР №11) зробили важливе оголошення щодо своїх стосунків. У липні 2021 вони запланували увійти в законний шлюб.

Це стало відомо з соціальних мереж спортсменів.

У своєму Twitter Еліна виставила світлини зі стікером весільної обручки та підписала:

"Так! До початку нашої вічності".

Монфіс своєю чергою в Інстаграмі теж оприлюднив спільне фото.

"Вона сказала так", - надрукував Гаель.

Хештег в обох тенісистів показує липень 2021 з чого випливає, що церемонія одруження запланована на літо.

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Автор: Будрін Артем