П'ята ракетка світу Еліна Світоліна та її французький бойфренд Гаель Монфіс (АТР №11) зробили важливе оголошення щодо своїх стосунків. У липні 2021 вони запланували увійти в законний шлюб.
Це стало відомо з соціальних мереж спортсменів.
У своєму Twitter Еліна виставила світлини зі стікером весільної обручки та підписала:
"Так! До початку нашої вічності".
Монфіс своєю чергою в Інстаграмі теж оприлюднив спільне фото.
"Вона сказала так", - надрукував Гаель.
Хештег в обох тенісистів показує липень 2021 з чого випливає, що церемонія одруження запланована на літо.
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