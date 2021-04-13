Еліна Світоліна / фото instagram.elisvitolina
5-а ракетка світу та зірка українського спорту Еліна Світоліна спонукає своїх вболівальників у соціальній мережі скуштувати борщ.
У своєму Instagram Еліна зробила сторіс з відповідним фото.
фото instagram.elisvitolina
"Най-най. Якщо ви не куштували борщ, то ніколи не жили", - надрукувала послання фанатам англійською мовою Світоліна.
Нагадаємо, що нещодавно 26-річна спортсменка оголосила, що влітку вийде заміж.
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