Еліна смакує борщем зі сметаною та цибулею.

5-а ракетка світу та зірка українського спорту Еліна Світоліна спонукає своїх вболівальників у соціальній мережі скуштувати борщ.

У своєму Instagram Еліна зробила сторіс з відповідним фото.

"Най-най. Якщо ви не куштували борщ, то ніколи не жили", - надрукувала послання фанатам англійською мовою Світоліна.

Нагадаємо, що нещодавно 26-річна спортсменка оголосила, що влітку вийде заміж.

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Автор: Будрін Артем