Українська спортсменка Валерія Юзьвяк бореться з рабдоміосаркомою.

Дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк поділилася з підписниками новинами про свою боротьбу зі злоякісною пухлиною і розмістила свої фото.

Юзьвяк опублікувала пост в Instagram.

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За словами гімнастки, вона пройшла вже два курси хіміотерапії з чотирьох запланованих.

"Починається 3 курс хіміотерапії. Я вже перебуваю на середині шляху до щасливого кінця цієї історії, що не може не радувати! Мені так хочеться одужати і повернути своє життя на круги своя, що три тижні між хіміями здаються мені цілою вічністю! Зате, знаєте, зараз у мене є дуже багато часу подумати, переоцінити цінності у своєму житті і зрозуміти, що насправді важливо, побачити хто є хто. Відбувається свого роду перезавантаження", - написала Юзьвяк.

Вона також повідомила, що зважилася виставити фото без волосся:

"Знаю, що зовсім скоро настане прекрасний час, головне зараз пройти це випробування. Ну і нарешті я готова показатися вам без волосся. Нехай йде разом з ними все погане, а з новими прийде тільки найкраще. Дякую кожному за підтримку. Насолоджуйтесь життям".

Нагадаємо, про свій страшний діагноз (рабдоміосаркома) Юзьвяк повідомила в лютому.

Валерія Юзьвяк: досягнення

Валерія Юзьвяк пробилася до збірної України в 2014 році. На Олімпіаді-2016 вона була в команді запасною.

На чемпіонаті Європи-2020 в Києві Юзьвяк, виступаючи в команді, з Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Бондарчук і Діаною Баєвою завоювала золото у вправі з п'ятьма м'ячами, срібло - у вправі з обручами і булавами і бронзу - в груповому багатоборстві. У підсумку збірна України завоювала золоту медаль у командній першості.

Також Юзьвяк вигравала два срібла в командних змаганнях на ЧЄ-2018 в Гвадалахарі і бронзу ЧС-2018 в Софії.

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Автор: Антон Дудар