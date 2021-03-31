Юлія Осьмак готова пройти тест на детекторі брехні.

Відому українську шахістку Юлію Осьмак дискваліфікували після перемоги на студентському чемпіонаті світу, який проходив онлайн. 23-річну спортсменку підозрюють в тому, що вона користувалася підказками комп'ютера під час гри, що суворо забороняється.

Про це повідомляє chess24.com.

У фіналі чемпіонату світу серед жінок у швидких шахах Осьмак набрала 4,5 бали з 5 можливих, але її результат анулювали через високий рівень статистики в п'яти партіях, а "золото" дісталося представниці Білорусі Юлії Антолак.

Знаменитий український гросмейстер Олександр Арещенко написав в себе у Facebook емоційний пост, де піддав критиці російського боса Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), екс-помічника президента РФ Володимира Путіна Аркадія Дворковича.

"Сьогодні вивчив ці п'ять партій. Можу сказати, що я на 99,9% упевнений в тому, що жодного чітерства в цьому турнірі з боку Юлії не було й близько. Її суперниці грали на рівні міцних перших розрядів, місцями КМС, не виходячи через раз з дебюту. Юлія ж, своєю чергою, грала далеко не ідеально, місцями погано, але краще за своїх суперниць", - наводить аргумент експерт.

"Претендентський, дві золоті медалі на ЧС для Росії та Індії, тепер це. Щоразу пробивається нове дно, а з наступного дна вже стукають. Кажуть, рішення про дискваліфікацію приймали голосуванням, в якому брало участь четверо абсолютно далеких від професійних шахів людей".

"Аркадію Дворковичу, це так? Де докази провини? Ви взагалі розумієте, наскільки це серйозне звинувачення і що це може спричинити серйозні негативні наслідки для спортсмена? Взагалі, спробуйте наймати в античітерську комісію гравців 2600, а краще 2700+, а не людей, котрі нічого не тямлять у шахах. Гадаю, що професійним гравцям пора ігнорувати онлайн турніри ФІДЕ", - додав Арещенко.

Читайте такожВідомий український шахіст привітав з днем смерті Сталіна

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем