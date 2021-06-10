Заради вдалого фото боксер вирішив знятися, сидячи на залізничних коліях.

«Укрзалізниця» порадила українському боксеру Олександру Усику не сидіти на коліях.

Іронічний допис з’явився на сторінці компанії у Facebook.

У компанії зазначили, що їм «вкотре доводиться переживати за життя кумирів багатьох українців».

Заради вдалого фото боксер вирішив знятися, сидячи на залізничних коліях.

«Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів», – йдеться у повідомленні.

Компанія-перевізник закликала боксера більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро побажала успішної підготовки до бою з Джошуа.

Та не всі перейнялися турботою УЗ про долю Усика, який раніше не міг відповісти, чий Крим, й регулярно потрапляв у скандали через прихильність до країни-агресора.

Під дописом користувачі залишили чимало жартівливих коментарів.

Якби був в жовтій - отримав би догану чи лишився б без премії!

На рейки сів – «косарь» віджав

В нього хороша реакція, ухилиться від тепловоза

Хочеться нагадати пану Усику, як працює більшість туалетів на залізниці

Це він чекає на потяг до Ростова

Якби не написали, хто це, то зразу і не відрізнити від г*вна, яке з вагонів зливається прямо на рейки.

Розкажіть йому принцип роботи туалетів у потягах.

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Автор: Яна Ставська