Зниження швидкості читання і запису даних зафіксовано також в нових Mac mini (2023) на 256 ГБ.

Перші тести нових MacBook Pro (2023) на базі процесора M2 Pro можуть розчарувати потенційних покупців. З'ясувалося, що "прошка" з SSD-накопичувачем на 512 ГБ показує значно гірші результати на читання і запис, ніж аналогічна модель попереднього покоління.

Вся річ у тому, що Apple перемикнулась в нових ноутбуках на один NAND-чіп, як це було з базовим MacBook Air (2022). У підсумку швидкість читання знизилася з 3950 до 3154 МБ/сек, а запису – з 4900 до 2970 МБ/сек, повідомляє портал 9to5mac

Зниження швидкості читання і запису даних зафіксовано також в нових Mac mini (2023) на 256 ГБ – ця конфігурація забезпечується тільки одним NAND-чіпом. На виході падіння в швидкості склало 30-50% проти моделі Mac mini (2020) з чіпом M1.

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Що показово, аналогічна проблема зустрічалася ще влітку з випуском нових MacBook Air (2022). Тоді в ході тестів з'ясувалося, що швидкість найдешевшого ноутбука з 256 ГБ сховища значно поступається аналогічній моделі ноутбука 2020 року.

Журналісти відзначають, що хоч таку зміну навряд чи помітять звичайні користувачі, власникам з більш "ненажерливими" завданнями доведеться придивитися до версій не менше терабайта або минулим моделям. Базова версія на M2 Max дуже навіть хороша і швидка – там вже 1 ТБ за замовчуванням.

Раніше цього місяця вийшли нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах

Пристрої в шість разів продуктивніше, ніж "найшвидший MacBook Pro на процесорі Intel".

Дизайн макбуків залишився без змін, але додали підтримку Wi-Fi 6Е і Bluetooth 5.3, а також поліпшили HDMI – тепер він підтримує зовнішні дисплеї з роздільною здатністю 8K при 60 герцах. Крім того, поліпшили автономність – заявлений час роботи без підзарядки досягає 22 годин.

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