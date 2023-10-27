Такий Macbook буде не надто потужним, але його продуктивності вистачить більшості користувачів.

У мережі з'явилися нові подробиці про бюджетний ноутбук Apple. Як повідомляється, компанія активно розробляє нові 12-і 13-дюймові моделі MacBook, а їх ціна складе $700 доларів або навіть дешевше.

Дешеві макбуки потрібні Apple, щоб конкурувати з Google, яка домінує на ринку бюджетних ноутбуків з Chrome OS. Такі пристрої, Chromebook, користуються величезною популярністю серед освітнього сегмента і не тільки.

Також таким чином Apple перезапустить MacBook, який випускався з 2015 по 2019 роки. Ця модель не користувалася особливою популярністю серед користувачів – її можливості обмежував слабкий процесор Intel Core M. Продуктивність була низька, автономність – слабка. Але тепер Apple має потужні M1 і М2.

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Якою буде новинка, поки неясно, але можна припустити, що Apple доведеться заощадити на матеріалах і компонентах, щоб домогтися такої низької вартості. При цьому нічого подібного за ціною серед MacBook ще не було. Зараз найдоступніший Mac з покоління Apple Silicon – MacBook Air M1 – коштує $999.

Очікується, що бюджетний MacBook "для всіх" вийде до кінця 2024 року. Тим часом Apple готується до жовтневої презентації, де нас чекають оновлені комп'ютери Mac, в тому числі 24-дюймовий iMac, а також 14- і 16-дюймові MacBook Pro. Судячи з витоків, деякі з цих моделей оснастять новим флагманським чіпом М3.

Презентація відбудеться 31 жовтня о 3 годині ночі. Також на ній можуть показати нові iPad Air і iPad mini. Щоправда, раніше інсайдери говорили, що їх точно перенесли на весну 2024 року.

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