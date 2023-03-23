За принципом роботи вона схожа з Apple Magic Mouse, але виглядає красивіше й куди практичніше.

Італійська дизайнерська студія Fabio Verdelli показала, можливо, найкрасивішу комп'ютерну мишу – DUNE Mouse. За принципом роботи вона схожа з Apple Magic Mouse, але виглядає красивіше й куди практичніше.

Зокрема, замість звичної схеми з кнопками й коліщатком у неї скляні ребра. Якщо натиснути на "ребра", вони опустяться, тим самим створивши "клік", пише портал Hypebeast.

Сама форма корпусу дуже ергономічна, а ребро посередині отримало невеликий сенсорний горбок – це і є коліщатко, по якому потрібно водити пальцем для скролінгу сторінок. При цьому, порожнини між ребрами виступають в ролі вентиляції долонь, тому вони не будуть пітніти від тривалої роботи за комп'ютером.

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Продавати DUNE поки не збираються, показуючи її як прототип. Але побачити таку мишу наживо дуже хочеться.

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