Акумулятора вистачить приблизно на 2 години, але зарядний футляр здатний забезпечити цілий день роботи.

Компанія Brilliant Labs показала Brilliant Monocle – спеціальний монокль вагою всього 15 г, який завдяки вбудованим інструментам може зробити будь-які окуляри "розумними".

Монокль оснащений кольоровим OLED-дисплеєм (640 × 640 пікселів) і забезпечує 20-градусне після зору при кріпленні на окуляри. Розробники запевняють, що його можна запрограмувати для відображення фактично будь-якої інформації – все завдяки відкритому вихідному коду.

Пристрій живиться від акумулятора місткістю 70 мАг, що забезпечує до 2 годин автономної роботи. Поставляється він з зарядним кейсом (як у навушниках) і зовнішньою батареєю на 450 мАг, що дозволяє заряджати монокль до шести разів на ходу. Також в наборі йде кабель USB Type-C.

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Brilliant Monocle доступний для замовлення на сайті виробника за 349 доларів (12 800 грн).

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