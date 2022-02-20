Дизайн аксесуарів покликаний урізноманітнити рутину та наповнити життя простими радощами в період пандемії.

Пандемія зробила революцію в офісному житті. Мільйони людей працюють з дому та все ще намагаються звикнутися з новим форматом роботи. Це нудно, часом сумно, але для більшості неминуче.

Південнокорейські дизайнери вирішили трохи урізноманітнити робочий процес та показали концепт комп'ютерних мишей в стилі японських суші. Це яскраві та потішні аксесуари.

Автори побачили схожість між ПК-інструментом та суші – і ті, й інші збираються з деталей. А значить можна створити мишу, яку користувач кастомізувати так, ніби збирає собі сет суш. Зокрема, користувачі можуть надягати на основу миші змінні набори "спинок".

У понеділок, наприклад, будете керувати комп'ютером за допомогою тунця, а у вівторок – лососем.

Ще один важливий фактор – зручність. Різні корпуси в різній формі, щоб підібрати оптимальний варіант для кожного користувача.

Поки невідомо, чи мають намір автори комерціалізувати концепт. Можливо, якщо вони побачать хороший відгук та заявки від охочих, то все ж наважаться на запуск масового виробництва.

Раніше у Microsoft пофантазували на тему, як буде виглядати робоче місце майбутнього. Фактично це відкрита капсула, в якій є комп'ютер, великий екран, динаміки, підсвічування та крісло. Компанія навіть отримала нагороду "Найкращий із найкращих 2021" Red Dot Product Design.

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