Apple переробить систему охолодження в нових айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

Apple врахувала проблеми "титанових" iPhone 15 Pro з перегрівом і вже працює над більш просунутою системою тепловідведення в серії iPhone 2024 року. Про це повідомляє портал MacRumors, посилаючись на інсайдера Kosutami, який знайомий з прототипом пристрою.

Так, в лінійці iPhone 16 компанія буде вперше використовувати графен. Графен має високу теплопровідність, помітно перевершуючи мідь, яка використовується для тепловідведення в поточних смартфонах Apple.

Разом з тим акумулятори iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають корпус з металу, а не чорної фольги, що також допоможе знизити нагрів внутрішніх компонентів пристроїв. Таким чином, наступні смартфони Apple можуть стати найхолоднішими в історії бренду.

Відео дня

Раніше Apple перенесла акумулятор Apple Watch із корпуса з чорної фольги на металевий у лінійці Series 7, тому еквівалентна зміна на iPhone здається правдоподібною.

Нові iPhone покажуть, як зазвичай, у вересні. Очікується, що вони вийдуть куди цікавіше iPhone 15. Раніше журналісти зібрали 16 найбільш очікуваних функцій і змін, які Apple приберегла для лінійки 2024 року.

Цьогорічна Pro-лінійка iPhone вийшла проблемною

Цього року Apple зіткнулася з серйозною проблемою – масовим перегрівом Pro-моделей iPhone 15. Причому, відбувалося це не тільки під час використання або зарядки – телефони грілися навіть просто так, коли лежали без діла.

Пізніше з'ясувалося, що проблема з перегрівом може привести до куди більш серйозних наслідків, ніж гарячий корпус. Користувачі iPhone 15 Pro почали повідомляти про здуття акумуляторів і відшарування екранів. З часом Apple усунула проблему програмним патчем.

Вас також можуть зацікавити новини: