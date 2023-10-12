Влада збирає докази проти соцмережі х.

Ілон Маск став головним ворогом європейського суспільства після нападу ХАМАС на Ізраїль. Соціальна мережа X була наповнена моторошними зображеннями, політично мотивованою брехнею і терористичною пропагандою, які, на думку влади, порушують як політику соцмережі, так і закони Європейського Союзу.

Видання Politico пише, що тепер Маску загрожують санкції, в тому числі великі штрафи, оскільки чиновники в Брюсселі починають збір доказів для підготовки до офіційного розслідування про порушення соцмережі Х правил Європейського Союзу. До критики приєдналася влада Великобританії та Німеччини.

Ця боротьба являє собою серйозне випробування для всіх сторін. Маск намагатиметься відбитися від будь-яких тверджень про те, що він не зміг стати відповідальним власником соціальної мережі, раніше відомої як Twitter, і при цьому зберегти свою прихильність свободі слова. ЄС хоче показати, що Закон про цифрові послуги (DSA) має свої "зуби".

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Тьєррі Бретон, європейський комісар, який відповідає за правила використання соціальних мереж, вимагає від компанії Маска пояснити, чому на сайті X широко поширені графічні зображення і дезінформація про близькосхідну кризу.

"Я настійно прошу вас забезпечити швидку, точну і повну відповідь на цей запит протягом найближчих 24 годин", - написав Бретон на сайті X. "Ми включимо вашу відповідь в наше оціночне досьє щодо дотримання вами DSA", - заявив Бретон, який також написав Марку Цукербергу з Meta, щоб нагадати йому про його зобов'язання відповідно до європейських правил. "Я нагадую вам, що після початку потенційного розслідування і виявлення невідповідності вимогам можуть бути накладені штрафні санкції, які можуть досягати 6% від загальної виручки компанії".

У відповідь на це Лінда Яккаріно, виконавчий директор X, направила Бретону лист, в якому розповіла про те, як гігант соціальних мереж відреагував на тривалий близькосхідний конфлікт. Йдеться про видалення або маркування потенційно шкідливого вмісту, співпрацю з правоохоронними органами та додавання до повідомлень так званих "нотаток спільноти", тобто перевірки фактів за допомогою спільноти.

Обстановки в Х почала погіршуватися не з атак ХАМАС. З тих пір, як Маск придбав платформу, його критикували за те, що він не зупинив поширення мови ворожнечі в Інтернеті.

Компанія Х скоротила штат співробітників, що займаються модерацією контенту, в дусі заохочення свободи слова; відмовилася від підтриманого Брюсселем зобов'язання по боротьбі з іноземним цифровим втручанням; змінила алгоритми соціальних мереж таким чином, щоб часто сумнівний контент просувався вище перевірених матеріалів від новинних організацій і політиків.

Маск відповів на це насмішками і нападками на своїх недоброзичливців. Але останні події, пов'язані з контентом, що очевидно, підбурює до тероризму і вихваляє його, дозволяють з упевненістю стверджувати, що X стане однією з перших компаній, щодо якої буде проведено розслідування відповідно до правил ЄС.

У відповідь на вимогу Бретона Маск попросив французького комісара розповісти про те, як компанія Х потенційно порушила європейські правила щодо контенту.

"Наша політика полягає в тому, щоб все було відкрито і прозоро", - додав він.

У Великобританії Мішель Донелан, міністр цифрових технологій країни, також зустрілася з керівниками соціальних мереж, щоб обговорити, як їхні компанії борються з розпалюванням ненависті в Інтернеті.

Пропаганда в соцмережі Х - останні новини

Після покупки соцмережі Twitter, яка тепер називається X, Ілон Маск почав впроваджувати реформи. Так, синю галочку може отримати кожен, хто заплатить 8 доларів на місяць.

У березні журналісти провели розслідування, яке показало, що Twitter не бореться з російською та китайською пропагандою. З компанії звільнили команду, яка займалася модерацією контенту.

У квітні Twitter і зовсім зняв обмеження з акаунтів Кремля, що розв'язало руки російським пропагандистам. Після чого охоплення і вплив російських акаунтів зросли.

Пізніше стало відомо, що проти компанії X Corp. подали позов до Федерального суду Флориди через порушення прав на товарний знак, що включає літеру "Х".

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