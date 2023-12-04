ШІ-асистент Copilot буде допомагати в налаштуванні системи і пошуку потрібних функцій.

Компанія Microsoft випустила свіже оновлення для Windows 10 під номером KB5032278, яке додає низку нововведень і виправляє помилки. Цікаво, що раніше Microsoft говорила, що "десятка" більше не буде отримувати функціональних оновлень.

Ключовим нововведенням в оновленні стало поява "розумного" помічника Copilot, що працює на тих же нейромережевих технологіях, що і ChatGPT-4. Причому на відміну від ChatGPT вбудований в Windows помічник працює безкоштовно і має додаткові можливості.

Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows. Він відкривається у вигляді класичної бічній панелі, з якої можна управляти налаштуваннями ОС в форматі запитів в чаті на кшталт ChatGPT. Крім того, бот зможе підказати час в інших містах, спрогнозувати погоду і навіть написати твір, використовуючи текст з буфера обміну.

Оновлення KB5032278 вже доступне для завантаження в Windows Update на комп'ютерах під управлінням Windows 10 22H2. Його необхідно завантажити вручну – після оновлення в панелі завдань користувачів з'явиться значок Copilot.

Втім, поки оновлення доступне не всім – апдейт поширюватиметься поступово до кінця 2023 року.

Спочатку Copilot інтегрували в Windows 11, але, судячи з усього, в Microsoft розуміють, що основна частка користувачів вирішила не переходити на нову ОС і залишаються на Windows 10. Windows 11 вийшла більш як два роки тому, але змогла завоювати лише 26% частки ринку.

Фахівці впевнені, що головною причиною повільного зростання популярності "одинадцятки" стали завищені системні вимоги. Багато комп'ютерів, особливо в корпоративному секторі, банально не оснащено відповідними характеристиками для апгрейда на новітню ОС від Microsoft.

Як повідомляв УНІАН, Windows 12 з ШІ функціями вийде вже в червні 2024 року. Майбутній рік запам'ятається бурхливим розвитком галузі комп'ютерів зі штучним інтелектом. І головною причиною зростання цієї галузі стане вихід нової операційки Microsoft.

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