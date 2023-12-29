Якщо ви думаєте, що Chrome в цьому режимі не збирає ваші дані, то сильно помиляєтеся.

Після декількох років розглядів корпорація Google досягла попереднього врегулювання за колективним позовом, який стосується режиму "інкогніто" в браузері Chrome. Сума врегулювання, як очікується, складе $5 млрд.

Як передає Ars Technica, цей позов проти Google був поданий ще в 2020 році – в ньому пошукового гіганта звинувачували в тому, що він свідомо обманює користувачів, змушуючи їх думати, що вони контролюють інформацію, яку про них збирає Chrome.

В ході процесу було встановлено, що Google збирає дані через Google Analytics, менеджер реклами Google та інші додатки і плагіни, незалежно від того, чи натиснув користувач на оголошення. Це допомогло компанії дізнатися про друзів користувачів, хобі, улюблені продукти, звички покупок і навіть найінтимніші та потенційно незручні речі.

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Google намагався відхилити позов, вказуючи на повідомлення, яке відображається, коли користувачі вмикають режим "інкогніто" у браузері Chrome. У ньому говориться, що "кожен раз, коли користувач відкриває нову вкладку, веб-сайти можуть збирати інформацію про вашу активність в інтернеті".

Багато користувачів звикли вважати, що режим анонімного перегляду Chrome дозволяє вберегти їх від пильного стеження спецслужб. Згідно зі скаргою, під збір даних потрапили мільйони людей, які використовували "інкогніто" з 2016 року, що пояснює величезну суму врегулювання.

Чому режим інкогніто в браузері марний

Приватний режим, як правило, просто видаляє історію браузера та файли cookie після закриття вікна. Тому розраховувати на повну приватність в інтернеті практично неможливо.

Для прикладу: якщо ви ввійдете в свій Google або Facebook-акаунт, ваша діяльність, включаючи пошукові запити і відвідані сторінки на цих сайтах, буде зафіксована. Те ж саме, якщо ви введете свої облікові дані в який-небудь веб-додаток Chrome – браузер знову почне записувати ваші куки.

Нагадаємо, в мобільній версії Chrome вже є функція Quick Delete. Вона дозволяє в один клік видалити всю накопичену за останні 15 хвилин інформацію, включаючи історію перегляду.

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