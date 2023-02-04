Опція дозволить в один клік видалити всю накопичену за останні 15 хвилин інформацію, включаючи історію перегляду.

Google тестує функцію Quick Delete для версії браузера Chrome для смартфонів. Стане в пригоді, якщо забули включити режим "Інкогніто".

Параметр дозволить в один клік видалити всю накопичену за останні 15 хвилин інформацію, включаючи користувацькі дані та історію перегляду, повідомляє портал XDA Developers. Опція доступна в меню, що викликається через іконку (•••) поруч з адресним рядком.

Поки Quick Delete доступний у тестовій гілці Chrome Canary в якості експериментальної настройки. Згодом функція буде доступна всім охочим, проте інформації про можливі терміни немає.

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Google Chrome для Android отримав додатковий захист

Наприкінці січня цього року Google випустила свіже оновлення Chrome для Android. У нього, крім усього іншого, входить можливість блокувати приватні вкладки відбитком пальця. Chrome для iOS оснащений цією функцією з 2021 року,

Крім того, в Chrome на Android з'явилися додаткові функції для підвищення безпеки користувача. Тепер браузер буде сканувати збереження паролі та повідомляти користувачам, чи був який-небудь з них скомпрометований, а також відсівати шкідливі розширення.

А ще раніше в браузері Chrome з'явився енергоощадний режим. Він дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

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