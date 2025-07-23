Під час тестування вдалося завантажити файл у 50 ГБ за 1.4 секунди.

China Mobile провела першу у світі перевірку роботи мережі 6G і досягла швидкості передавання даних до 280 Гбіт/с, це в 14 разів вище теоретичного максимуму у 5G.

За такої швидкості файл об'ємом 50 ГБ завантажується всього за 1.4 секунди. Для порівняння, це приблизно як передавати двогодинний фільм у якості 4K Blu-ray кожні дві секунди.

Загалом оператор запустив 10 експериментальних майданчиків, де ведеться тестування нової технології. China Mobile заявила, що вже вийшла в лідери за чотирма нацпроектами у сфері науки і техніки, і сформувала десятку ключових технологій, на яких будуватиметься 6G. На дослідження і розробки компанія вже витратила близько 5.5 мільярдів доларів.

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Також відомо, що раніше China Mobile вивела на орбіту перший супутник, здатний передавати дані в діапазоні 6G. Він працює на висоті всього 500 км над Землею, це дає низьку затримку і високу пропускну здатність. Для порівняння, звичайні телеком-супутники перебувають на висоті близько 36 тисяч км і поступаються за швидкістю.

За прогнозами, перші комерційні мережі 6G можуть з'явитися вже до 2028 року, а повноцінний запуск очікується до 2030-го. Розроблення стандарту триває одразу в кількох країнах, включно зі США та Китаєм.

Раніше ми розповідали, що в Китаї запустили перший у світі 10G інтернет. Розробкою займається Huawei спільно з China Unicom.

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