Застосунок отримав низку корисних функцій, включно з генератором зображень, блокувальником реклами і безкоштовним VPN.

Компанія Opera оголосила про випуск свого передового ШІ-браузера One для пристроїв, що працюють під управлінням iOS – через рік після релізу для комп'ютерів. Його творці кажуть, що саме так має виглядати браузер нового покоління.

Одна з головних фішок – функція Острови вкладок (Tab Islands). Вона збирає всі вкладки по папках залежно від контексту, допомагаючи не заплутатися в них і даючи змогу власникам iPhone "насолоджуватися повноекранним переглядом без відволікаючих чинників".

Оновлена карусель на головній сторінці тепер охоплює новини, результати матчів у реальному часі та персоналізовані рекомендації, гармонійно поєднуючись з фоновим зображенням на телефоні. Фіча Bottom Search поміщає рядок пошуку в нижню частину екрана, що робить навігацію однією рукою зручнішою.

Також браузер оснащено всілякими ШІ-функціями. Нейромережа не тільки допоможе з пошуком в інтернеті, а й дасть змогу згенерувати зображення. Для цього використовується модель Google Imagen 2: достатньо задати текстовий опис і почекати. А ще в Opera One впровадили вбудований блокувальник реклами і безкоштовний VPN.

Завантажити Opera One для iPhone можна безкоштовно з App Store. Версія для Mac, Windows і Linux доступна на офіційному сайті розробника.

Як уже розповідав УНІАН, для Windows вийшов веб-браузер, який оглядачі називають "заміною Chrome, на яку ми так довго чекали". Але зазначається, що потрібен час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

А в смартфонах Apple з виходом iOS 18 з'явиться можливість одним дотиком приховати рекламу або взагалі будь-який вебелемент на сайтах у Safari. По суті, функція працює як блокувальник реклами, хоча сама Apple уникає такого неймінгу.

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