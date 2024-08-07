Зараз iOS 18 перебуває в беті, а для всіх вийде у вересні.

Напередодні Apple представила п'яту бета-версію iOS 18. З виходом оновлення розробники поліпшили продуктивність, виправили помилки і додали деякі нові функції.

ЗМІ звернули увагу, що браузер Safari обзавівся функцією Distraction Control ("Контроль відволікань"). Вона дає змогу одним дотиком видалити будь-які об'єкти на веб-сторінці, включно з рекламними банерами, спливаючими вікнами тощо.

Усе, що потрібно від користувача, – це вибрати елемент на веб-сторінці і натиснути Hide. А далі вибране вікно, виконавши анімацію "клацання Таноса", просто випарується. Як кажуть в Apple, функція створена для кращого фокусу на читанні статей, і після перезавантаження сторінки реклама повернеться.

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По суті, Distraction Control працює як блокувальник реклами, хоча сама Apple уникає такого неймінгу. Різниця в тому, що реклама не блокується автоматично; користувачеві необхідно вручну виділяти і приховувати кожне вікно. Зате до переваг фічі можна зарахувати те, що вона працює не тільки з рекламою, а й узагалі з будь-якими елементами розмітки HTML.

Ця ж функція доступна і в macOS Sequoia beta 5. Наразі iOS 18 перебуває в беті, а для всіх вийде у вересні. Якщо ваш девайс оновився до iOS 17, отже, на нього можна встановити і нову систему.

Нагадаємо, що для доступу до ШІ-функцій iOS 18 потрібен щонайменше iPhone 15 Pro. Apple пояснила це тим, що "старіші" айфони занадто слабкі. Хоча на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на флагманах 2021 року, нехай і в дещо урізаному вигляді.

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