Користувачів Google Chrome закликали терміново оновити браузер: що сталося

Проблема також стосується інших браузерів, що працюють на рушії Chromium, включно з Microsoft Edge.

Google знайшла чергову (вже дев'яту цього року) вразливість "нульового дня" у своєму браузері Chrome і просить якнайскоріше поставити оновлення. Експлойт уже активно використовують зловмисники, пише PCWorld.

Оновлення розв'язує проблему "плутанини типів" (type confusion), яка використовує помилку в рушії JavaScript. Зазначається, що вразливість була виявлена фахівцями Microsoft ще в липні цього року.

Попри конкуренцію, Google і Microsoft мають спільні інтереси, оскільки їхні фірмові веб-браузери Edge і Chrome, як і багато інших, працюють на рушії Chromium. Тому уразливості, виявлені в одному браузері, як правило, присутні і в інших.

Відео дня

Нинішнє оновлення Chrome також містить у собі десяток інших правок. Найновіша версія Chrome для Windows і Linux має номер 128.0.6613.84, а для Mac – 128.0.6613.85. Перевірити наявність оновлення можна через меню в розділі "Довідка" → "Про браузер Chrome".

Нагадаємо, раніше цього місяця Google Chrome почав попереджати про вимкнення блокувальників реклами. Під удар потрапив, зокрема uBlock Origin – найпопулярніший блокувальник з аудиторією понад 34 млн.

Актуальні цифри показують, що Chrome, як і раніше, є найпопулярнішим серед користувачів, до того ж із великим відривом - його частка становить понад 65%. За ним ідуть Edge і Safari, якими в сумі користуються близько 25% користувачів.

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