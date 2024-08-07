Під удар потрапив, зокрема uBlock Origin, на який покладалися мільйони користувачів.

Google почала перехід на систему розширень Manifest V3 у браузері Chrome, про що вперше стало відомо минулої осені. Як результат, низка розширень, зокрема блокувальники реклами, перестануть підтримуватися і незабаром їх відключать.

Як повідомляє портал Android Authority, у деяких користувачів браузер уже відключив uBlock Origin – найпопулярніший блокувальник з аудиторією понад 34 млн юзерів. Зазначається, що оскільки Google є не тільки пошуковим гігантом, а й заробляє на рекламі, блокувальники реклами прямо шкодять її бізнесу.

Розробники uBlock Origin уже випустили Lite-версію розширення, яка відповідає вимогам Google, проте гірше справляється з блокуванням небажаного трафіку. Рівнозначної ж альтернативи uBlock Origin для Chrome Manifest V3 не буде.

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Решта браузерів, що працюють на рушії Chromium, включно з Microsoft Edge, Brave і Opera, наразі не зобов'язані повністю переходити на нову платформу і збережуть широку підтримку Manifest V2 щонайменше до 2025 року.

Тим, хто не бажає миритися з рекламою, є сенс прямо зараз розглянути перехід на інший браузер. Оптимальною альтернативою Chrome називають Safari і Firefoх. Річ у тім, що їхні власні рушії дають змогу підтримувати розширення незалежно від змін Google.

Актуальні цифри показують, що Chrome займаєпонад 65% браузерного ринку. Другим за популярністю браузером є Microsoft Edge з набагато скромнішими 14%. Замикає трійку Safari. Менше ніж 10% ПК-юзерів сидять на Firefox і Opera.

Як розповідав УНІАН, у смартфонах Apple з виходом iOS 18 з'явиться можливість одним дотиком приховати рекламу або взагалі будь-який веб-елемент на сайтах у Safari. По суті, функція працює як блокувальник реклами, хоча сама Apple уникає такого неймінгу.

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