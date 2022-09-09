У службі вважають, що видалення сторінок не справедливі.

Соціальні мережі Facebook та Instagram заблокували сторінки Патронатної служби Азову "Янголи Азову".

Про це служба повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Вони кажуть, що це сталося через політику компанії Meta.

Відео дня

"Причини блокування - як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації. Ми переконані, що видалення сторінок не справедливі. Ці блокування свідчать, що попри відповідні домовленості представників держави з представниками компанії, ситуація з обмеженнями матеріалів українців абсолютно не змінилася не краще", - йдеться у повідомленні.

У службі відзначили, що їх єдиною офіційною сторінкою наразі залишається канал у Telegram.

Як повідомляв УНІАН, в кінці липня Міністерство цифрової трансформації України звернулося до американської корпорації Meta із проханням розблокувати пости і акаунти українських блогерів у соціальних мережах.

Вона виділила окрему команду, щоб швидко реагувати на ці запити.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники заблокували відеохостинг YouTube, Facebook та Twitter в Запорізькій області. А у липні ватажки угруповань "ЛНР" і "ДНР" повідомили про блокування Google.

Вас також можуть зацікавити новини: