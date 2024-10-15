Останнє оновлення Google Chrome 'вбило' блокувальники реклами

Пізніше це нововведення торкнеться інших браузерів, що функціонують на основі Chromium. До них належать Edge, Brave і Opera.

В останньому оновленні Chrome Google завершив перехід на нову платформу розширень Manifest v3, в якому низка розширень, включно з популярним блокувальником реклами uBlock Origin, більше не працюють.

Раніше компанія тільки попереджала про те, що змінить платформу для розширень – і ось це сталося. За задумом Google, оновлення має зробити роботу розширень безпечнішою та ефективнішою. Але водночас воно має більше обмежень для розширень.

Зазначається, що користувачі можуть, як і раніше, використовувати Manifest v2 до червня 2025 року за допомогою ExtensionManifestV2Availability. Ця можливість доступна для Windows, macOS, Linux і ChromeOS.

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У магазині розширень Chrome користувачам рекомендується перейти на більш сучасні альтернативи uBlock Origin, що працюють на Manifest v3, зокрема Adblock Plus, Stands AdBlocker, Ghostery або спрощену версію uBlock Origin Lite на платформі Manifest v3.

Критичною зміною в Manifest V3 є виключення можливості використання webRequest API – інтерфейсу, який давав змогу розширенням перехоплювати мережеві запити. Тобто замість самостійного блокування запитів, розширення тепер будуть зобов'язані запитувати фільтрацію у Chrome. Список правил фільтрації істотно обмежений і не покриває потреб блокувальників реклами.

Відомо, що це нововведення торкнеться не тільки Chrome, а й інших веб-браузерів, що функціонують на основі Chromium. До них належать Edge, Brave і Opera. Вони збережуть широку підтримку V2 щонайменше до 2025 року.

Актуальні цифри показують, що Chrome залишається найпопулярнішим браузером серед користувачів, до того ж із величезним відривом – його частка становить 65%. За ним ідуть Edge і Safari, якими в сумі користуються близько 25% користувачів.

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